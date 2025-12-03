Sparatoria di viale Italia a Pontedera | Condannatelo a tre anni

Pontedera, 3 dicembre 2025 – Il processo con al centro gli spari nel buio in una notte d’estate è arrivato alle battute finali. Nei giorni scorsi il pubblico ministero ha concluso la requisitoria chiedendo la condanna a 3 anni e un giorno per l’imputato, un 30enne della zona. Un processo nel quale sono sfilati tanti testimoni, oltre la parte offesa e i carabinieri che condussero le indagini passando al setaccio immagini impresse nelle telecamere e testimonianze di chi assistette ai fatti. Un processo, questo, con al centro spari veri e spari a salve. L’accusato – lo assiste l’avvocato Alessandro Catarsi – è chiamato a rispondere di lesioni aggravate e porto d’arma da fuoco senza autorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

