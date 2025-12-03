Sparano a un gatto e lo accecano

Sparano volontariamente a un gatto e lo accecano. Il grave episodio è avvenuto ad Aizurro, frazione di Airuno. A renderlo noto è Sandro Lavelli, delegato responsabile della Lega per l’abolizione della caccia - sezione provincia di Lecco parlando di “Orrore ad Aizurro”“La Lac sezione di Lecco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Sparano a un gatto e lo accecano

