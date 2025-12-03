Spalletti non volevo cacciarlo Mancini mi aveva chiamato si era proposto Gravina e il momento buio dell’Italia | Se vado via vinciamo i Mondiali?
« Se vado via io vinciamo i Mondiali? ». È con questa provocazione che Gabriele Gravina, numero 1 della Federcalcio, si scrolla alle spalle le accuse sempre più gravose di essere tra i responsabili delle fatiche della nazionale azzurra durante l’ultimo decennio, o qualcosina in più. «Se ne avessi la certezza, arei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno. Rischiamo ancora di non andare ai Mondiali? A marzo (quando ci saranno i playoff, ndr ) non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera», ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport. Ha poi affrontato l’esonero di Luciano Spalletti («Non volevo mandarlo via») e la scelta del nuovo ct Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Open.online
Argomenti simili trattati di recente
Spalletti ?: «Prima di iniziare, volevo ricordare Nicola Pietrangeli perché ci ha insegnato cosa vuol dire vincere con eleganza e sacrificio, un modo unico di essere campione: è merito di quell’esempio che ha portato al top anche il livello del tennis attuale. Ho Vai su X
?"Avevo l’opportunità di andare all’Inter (di Spalletti, ndr), avevo il Genoa e qualche squadra all’estero. Nel 2011 dissi ai genoani: “Questo non è un addio, ma un arrivederci”. Mantenni la mia promessa e tornai al Genoa, che poi è quello che volevo. Tanti mi - facebook.com Vai su Facebook
Palladino, Spalletti e Mancini: tre strade tecniche diverse per i bianconeri - L’ennesima scossa sulla panchina della Juventus apre uno scenario denso di possibilità e interrogativi. it.blastingnews.com scrive
Mancini: «Ho sperato di tornare in Nazionale dopo Spalletti, io e gli azzurri ci sentivamo imbattibili» - Sono le parole al Festival dello Sport a Trento di Roberto Mancini, ex c. Lo riporta corriere.it
Juventus, primi contatti con Spalletti. In corsa anche Roberto Mancini - In corsa c’è anche Mancini In casa Juventus proseguono i lavori per il post Tudor. Secondo gianlucadimarzio.com
Spalletti: “L’Italia andrà al Mondiale. Acerbi? Non è andata come racconta. Su Napoli…” - Dall’ultima esperienza con l’Italia agli obiettivi futuri: le parole di Luciano Spalletti a il Festival dello Sport di Trento Durante il Festival dello Sport di Trento, sono intervenuti diversi ospiti ... Secondo gianlucadimarzio.com
Juve, Sabatini: 'Spalletti o Mancini le opzioni se le cose non cambiano' - Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Sandro Sabatini, qualora le cose non dovessero migliorare in casa Juventus, la società potrebbe già pensare di sollevare dall'incarico Igor Tudor ... Riporta it.blastingnews.com
Roberto Mancini: «Dopo l'addio di Spalletti ho sperato di tornare in Nazionale. Mondiale? Gattuso riuscirà ad andarci» - Roberto Mancini ha stupito tutti con le sue dichiarazioni al Festival dello Sport a Trento: «Tornare in Nazionale resta un sogno. Secondo ilmessaggero.it