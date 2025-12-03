Spalletti non volevo cacciarlo Mancini mi aveva chiamato si era proposto Gravina e il momento buio dell’Italia | Se vado via vinciamo i Mondiali?

« Se vado via io vinciamo i Mondiali? ». È con questa provocazione che Gabriele Gravina, numero 1 della Federcalcio, si scrolla alle spalle le accuse sempre più gravose di essere tra i responsabili delle fatiche della nazionale azzurra durante l’ultimo decennio, o qualcosina in più. «Se ne avessi la certezza, arei il primo a farmi da parte. Per questo sono un uomo sereno. Rischiamo ancora di non andare ai Mondiali? A marzo (quando ci saranno i playoff, ndr ) non manca molto e dopo l’inverno c’è sempre la primavera», ha detto in un’intervista al Corriere dello Sport. Ha poi affrontato l’esonero di Luciano Spalletti («Non volevo mandarlo via») e la scelta del nuovo ct Gennaro Gattuso. 🔗 Leggi su Open.online