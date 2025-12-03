Spalletti | Il leone vero mette tutta la forza anche col topolino A Napoli? Emozione incandescente
Il tecnico dedica la vittoria in Coppa Italia a Ferramosca e Neri, i giovani del vivaio Juve scomparsi 19 anni fa: "Le occasioni vanno sfruttate, bisogna essere sempre feroci". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Pierpaolo Marino svela: «Spalletti ha le carte in regola per rilanciare la Juve. A gennaio? Servirà un leader per reparto. Io oggi leone in libertà» - facebook.com Vai su Facebook
Pierpaolo Marino svela: «Spalletti ha le carte in regola per rilanciare la Juve. A gennaio? Servirà un leader per reparto. Io oggi leone in libertà» Vai su X
Spalletti, la metafora dopo Juve-Udinese: "Il leone mette la sua forza anche con un topolino" - Le parole dell'allenatore dei bianconeri dopo la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco cosa ha detto ... Da corrieredellosport.it
Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…» - Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzand ... Lo riporta calcionews24.com
Spalletti: "Il leone vero mette tutta la forza anche col topolino... A Napoli? Emozione incandescente" - Il tecnico dedica la vittoria in Coppa Italia a Ferramosca e Neri, i giovani del vivaio Juve scomparsi 19 anni fa: "Le occasioni vanno sfruttate, bisogna essere sempre feroci" ... Scrive gazzetta.it
Juventus, Spalletti a Mediaset: “Il leone vero mette tutta la sua forza anche contro un topolino" - Al termine del match, Luciano Spalletti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Medias ... Secondo msn.com
Spalletti mette i calciatori della Juventus spalle al muro: cos’è successo nello spogliatoio dopo il derby - Luciano Spalletti, visibilmente irritato al termine della partita, non ha gradito l'atteggiamento della squadra e, una volta ... Come scrive fanpage.it
Spalletti mette subito pressione ai calciatori della Juve rispondendo a un semplice “Tutto bene?” - Ai calciatori s'è presentato con poche parole, lasciando intendere chiaramente già cosa si aspetta. Si legge su fanpage.it