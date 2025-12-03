Spalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli | Non conterà come verrò accolto

Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli domenica: "Non conterà come verrò accolto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Giletti esalta #Spalletti «Alla #Juve manca un #Lobotka» Vai su X

? Luciano #Spalletti esalta lo spirito della squadra dopo la vittoria allo scadere sul Bodo Glimt. Il tecnico della #Juve si gode tre punti pesantissimi per il cammino in #ChampionsLeague. ? Un successo di carattere per la #VecchiaSignora che ha saput - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti esalta la sua Juventus e manda un messaggio al Napoli: “Non conterà come verrò accolto” - Luciano Spalletti sorride per la vittoria della sua Juventus contro l'Udinese in Coppa Italia e poi risponde subito alla domanda sul suo ritorno a Napoli ... Segnala fanpage.it

Spalletti, la metafora dopo Juve-Udinese: "Il leone mette la sua forza anche con un topolino" - Le parole dell'allenatore dei bianconeri dopo la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco cosa ha detto ... Secondo corrieredellosport.it

Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…» - Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzand ... calcionews24.com scrive

Matri esalta l’impatto di Spalletti: «La Juve ha trovato un leader in panchina, c’è già una differenza che emerge rispetto a Thiago Motta e Tudor» - Matri a Dazn esalta l’impatto di Spalletti sullo spogliatoio: il tecnico ha portato credibilità e leadership, qualità mancate con Thiago Motta e Tudor L’impatto di Luciano Spalletti sulla panchina del ... juventusnews24.com scrive

Juve Udinese, Spalletti sorprende ancora: turnover per gli ottavi di Coppa Italia, attacco rivoluzionato! Le mosse del tecnico - Juve Udinese, Spalletti cambia pelle in Coppa Italia: Gatti guida la difesa, Koopmeiners torna in mediana e Cabal a sinistra, davanti c’è Miretti La Juventus scende in campo per l’ottavo di finale di ... Lo riporta juventusnews24.com

Pagelle di Juventus-Udinese 2-0:David da applausi, Locatelli trova il gol, che disastro il baby Palma - 0 i top e flop del match: David finalmente convincente ma a determinare il risultato sono l'autogol di Palma e il sigillo dal dischetto di Locatelli ... Segnala sport.virgilio.it