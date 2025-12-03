Spalletti e il legame con Neri e Ferramosca | appuntamento fisso da anni pur non allenando la Juve

Luciano Spalletti e quel legame speciale con Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, le due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. L'allenatore, oggi sulla panchina bianconera, da anni è sempre presente alla serata commemorativa dei due ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

? Peppe Castiglione, ex ala dell’Akragas negli anni ’90, racconta la sua nuova vita da impiegato in una lavanderia e i ricordi del calcio vissuto tra Pistoiese, Ancona e Avellino. Legame speciale con Spalletti e amicizia con Italiano: “Il calcio mi ha dato tutto” - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti e il legame con la Fiorentina Vai su X

Spalletti ricorda "Ale e Ricky", il 15 dicembre saranno passati 19 anni dalla scomparsa di Alessio Ferramosca e Riccardo Neri - Luciano Spalletti ha ricordato Ale e Ricky, i due giovani ragazzi del vivaio bianconero scomparsi tragicamente nel 2006: "La vittoria la dedichiamo a loro". Da ilbianconero.com

Spalletti a Mediaset: “Vittoria che dedico a Neri e Ferramosca. Abbiamo fatto una discreta partita, certe situazioni vanno sfruttate meglio” - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la gara contro l'Udinese. tuttojuve.com scrive

Spalletti a Mediaset: “Vittoria che dedico a Neri e Ferramosca. Abbiamo fatto una discreta partita, certe situazioni vanno sfruttate meglio. Sul ritorno a Napoli…” - Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la gara contro l'Udinese. Da tuttojuve.com