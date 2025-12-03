Spalletti e il legame con Neri e Ferramosca | appuntamento fisso da anni pur non allenando la Juve

Fanpage.it | 3 dic 2025

Luciano Spalletti e quel legame speciale con Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, le due giovani promesse della Juventus che nel 2006 persero la vita dopo esser scivolati nel laghetto di Vinovo. L'allenatore, oggi sulla panchina bianconera, da anni è sempre presente alla serata commemorativa dei due ragazzi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

