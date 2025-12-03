Spalletti a Sport Mediaset | Bravi abbastanza in tutto ma il leone vero mette tutta la sua forza anche contro il topolino Ritorno a Napoli? Emozione incandescente

Spalletti a Sport Mediaset: «Bravi abbastanza in tutto, ma il leone vero mette tutta la sua forza anche contro il topolino». Le parole dell’allenatore. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo il triplice fischio della sfida tra Juventus e Udinese. Le parole dell’allenatore. PARTITA – « Abbiamo giocato una discreta partita e fatto bene abbastanza tutto. Quando si gioca contro squadre che hanno forza e gamba c’è pericolo invece siamo sempre stati in equilibrio, ci siamo procurati occasioni importanti » MIGLIORAMENTI – « Ci sono capitate situazioni che potevamo gestire meglio e visto il livello a cui aspiriamo sono da sfruttare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Sport Mediaset: «Bravi abbastanza in tutto, ma il leone vero mette tutta la sua forza anche contro il topolino. Ritorno a Napoli? Emozione incandescente»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spalletti e il battibecco con un tifoso sugli spalti durante Juve-Cagliari: “Ma cosa vuoi?” https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/juve/2025/11/30-144939423/spalletti_e_il_battibecco_con_un_tifoso_sugli_spalti_durante_juve-cagliari_ma_cosa_ - facebook.com Vai su Facebook

#FiorentinaJuve, #Spalletti: "Cori contro #Vlahovic? Così si rovina lo sport più bello del mondo" Vai su X

Spalletti sicuro: «Brava Juve, ma credo bisogna migliorare su quella cosa! Quel giocatore penso che…» - Spalletti a Sport Mediaset: “Bravi, ma il leone vero dà tutto anche contro il topolino” Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset prima della sfida tra Juventus e Udinese, analizzand ... Si legge su calcionews24.com

Spalletti, la metafora dopo Juve-Udinese: "Il leone mette la sua forza anche con un topolino" - Le parole dell'allenatore dei bianconeri dopo la vittoria agli ottavi di finale di Coppa Italia: ecco cosa ha detto ... Secondo corrieredellosport.it

Spalletti: “Ritorno a Napoli? Sarà emozione incandescente. Al di là di come verrò accolto…” - Dopo la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese l'ex allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di SportMediaset anche del prossimo incrocio con la squadra di Conte ... Scrive msn.com

Conceicao: “Non sono contento al 100%, so che non dovevo sbagliare quel gol. Con Spalletti stiamo migliorando. Sappiamo che contro l’Udinese…” - Francisco Conceicao ha parlato a Sportmediaset dopo la vittoria contro il Cagliari. Scrive tuttojuve.com

Spalletti, Yildiz vicino al pollaio e la carta inattesa dal mazzo: “Può essere il regista Juve” - Le dichiarazioni dell'allenatore bianconero alla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese ... Come scrive msn.com

Juventus, Spalletti: "David e Openda possono giocare anche insieme. Napoli? Ho tanti bambini che mi aspettano" - L'allenatore bianconero analizza la vittoria in Coppa Italia contro l'Udinese e fa chiarezza sul ruolo di David e Openda ... Si legge su msn.com