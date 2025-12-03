Spacciano droga per tutta l’estate | oltre 400 cessioni | maxi operazione a Follonica

Follonica, 3 dicembre 2025 – Una maxi operazione antidroga a Follonica si è conclusa con l’arresto di tre persone e con sette divieti di dimora. I carabinieri della compagnia di Follonica hanno smantellato un gruppo che, secondo le indagini, avrebbe venduto droga per tutta l’estate, con oltre 400 episodi ricostruiti. Come avveniva lo spaccio. I carabinieri hanno iniziato l’indagine a maggio e hanno seguito per settimane dieci cittadini stranieri senza dimora che, ogni giorno, avrebbero venduto hashish e cocaina a ragazzi del posto, residenti dei paesi vicini e turisti. La zona più usata per lo scambio era quella intorno a un bar molto frequentato: le consegne avvenivano quasi sempre all’aperto, tra parchi, pinete e strade vicine al bar, spesso a piedi, in bicicletta o in monopattino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

