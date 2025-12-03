Sotto l’albero di Natale massaggi psicoterapia e check up per ‘colpa’ del Covid

(Adnkronos) – Il bene più caro per gli italiani, come confermano da tempo i sondaggi, è la salute. E sono sempre di più i connazionali che scelgono di mettere nei loro doni di Natale il benessere: prodotti di aromaterapia, super food, massaggi, corsi di yoga o meditazione, abbonamenti in palestra ma anche sedute di psicoterapia . Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

sotto l8217albero natale massaggiSotto l'albero di Natale massaggi, psicoterapia e check up per 'colpa' del Covid - 'Siamo sopravvissuti, la pandemia ha cambiato il nostro modo di guardare al benessere, anche per questo regalare 'salute' diventa più consueto', suggerisce lo psicologo Marco Piccolo ... Lo riporta adnkronos.com

