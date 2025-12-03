Sostanza chimica nelle scarpe dei giocatori Smam | Il nostro percorso non si ferma

SANTA MARIA A MONTE A sei giorni dall’accaduto, il Santa Maria a Monte Calcio ieri ha diramato questo comunicato ufficiale sulla sua pagina Facebook, in merito alla presenza di sostanza chimica negli scarpini di sette calciatori. "Durante l’allenamento di venerdì 26 novembre, sette giocatori hanno lamentato un forte bruciore ai piedi, che si è rivelato essere il risultato della presenza di una sostanza chimica nei loro scarpini. In seguito al malessere avvertito, i giocatori sono stati prontamente accompagnati al pronto soccorso per le verifiche mediche, in modo da prevenire danni più gravi alla loro salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sostanza chimica nelle scarpe dei giocatori. Smam: "Il nostro percorso non si ferma"

