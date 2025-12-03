Sosta tariffata c' è accordo Confcommercio–GPS | agevolazioni per aziende associate nelle zone ' Rossa' e ' Gialla'
A seguito di un proficuo confronto con la società GPS, gestore della sosta tariffata nel Comune di Foggia, è stata definita una procedura dedicata che consentirà anche alle aziende associate a Confcommercio Foggia di accedere in maniera semplice e diretta all’abbonamento annuale agevolato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
