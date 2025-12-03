Sosta gratuita in zona piazza Santa Caterina | Segnale di vicinanza alle attività commerciali

Sosta gratuita nell’area di piazza Santa Caterina nei due sabati precedenti il Natale, il 13 e il 20 dicembre. E' quanto ha stabilito l'amministrazione comunale per, come sottolinea l'assessore Paolo Pesciatini, "sostenere il commercio locale e rendere più agevole l’accesso alle attività del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Sosta gratuita in zona piazza Santa Caterina: "Segnale di vicinanza alle attività commerciali"

