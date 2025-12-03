Sospetta frode fondi europei | Mogherini Sannino e Zegretti rilasciati nella notte Ma l’accusa resta

Sono stati rilasciati nella notte fra martedì 2 e mercoledì 3 dicembre 2025, dopo gli interrogatori condotti dalla polizia federale delle Fiandre occidentali, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici europei L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Sospetta frode fondi europei: Mogherini, Sannino e Zegretti rilasciati nella notte. Ma l’accusa resta

