Sospeso perché guidava ubriaco sulla Palermo-Trapani | autista del pullman si suicida

Palermotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è suicidato l'autista del pullman della ditta Segesta che quindici giorni fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo la Palermo-Trapani con 22 persone a bordo, dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perché zigzagava in autostrada. Aveva 56 anni.“Il pullman era rimasto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

