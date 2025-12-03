Sospeso perché guidava ubriaco sulla Palermo-Trapani | autista del pullman si suicida
Si è suicidato l'autista del pullman della ditta Segesta che quindici giorni fa era stato fermato dalla polizia stradale lungo la Palermo-Trapani con 22 persone a bordo, dopo che un passeggero era riuscito a farlo accostare perché zigzagava in autostrada. Aveva 56 anni.“Il pullman era rimasto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
