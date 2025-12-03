Sos piccole aziende tessili Natale amaro per 40 lavoratori | Cassa richieste fino a febbraio
Niente da fare. Il tessile non riesce a riprendere quota e le aziende che rischiano di rimanere a terra per sempre sono soprattutto le micro, piccole e medie imprese. Come dire: il cuore pulsante dell’economia pratese, almeno fino a qualche decennio fa, sta andando in arresto dopo aver provato ogni soluzione a disposizione. Come la tendenza a richiedere sempre più ammortizzatori sociali alternativi, come i contratti di solidarietà difensivi (ci sono già esempi nel distretto) scelti da quelle imprese che vogliono ’passare la nottata’ della crisi perdurante dal 2023 e che vogliono salvaguardare occupazione, continuità nella produzione e nelle competenze proprie di un tessile di qualità riconosciuto come uno dei pilastri del made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
In poco meno di due mesi le criptovalute hanno perso oltre un terzo del loro valore, per colpa di un disimpegno su larga scala che parte dalle piccole aziende innovative. E potrebbe non essere finita - facebook.com Vai su Facebook
Sos piccole aziende tessili. Natale amaro per 40 lavoratori: "Cassa, richieste fino a febbraio" - Meneghetti (Filctem Cgil): "Anche per il 2026 al momento non ci sono prospettive di ripresa". Da lanazione.it