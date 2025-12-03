Sos piccole aziende tessili Natale amaro per 40 lavoratori | Cassa richieste fino a febbraio

Niente da fare. Il tessile non riesce a riprendere quota e le aziende che rischiano di rimanere a terra per sempre sono soprattutto le micro, piccole e medie imprese. Come dire: il cuore pulsante dell’economia pratese, almeno fino a qualche decennio fa, sta andando in arresto dopo aver provato ogni soluzione a disposizione. Come la tendenza a richiedere sempre più ammortizzatori sociali alternativi, come i contratti di solidarietà difensivi (ci sono già esempi nel distretto) scelti da quelle imprese che vogliono ’passare la nottata’ della crisi perdurante dal 2023 e che vogliono salvaguardare occupazione, continuità nella produzione e nelle competenze proprie di un tessile di qualità riconosciuto come uno dei pilastri del made in Italy. 🔗 Leggi su Lanazione.it

