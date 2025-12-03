Sos casa i partiti litigano | La giunta non sa agire | La colpa è del governo

Ruotano i temi del contendere, ma si perpetua lo schema: l’opposizione critica la maggioranza, che attacca il Governo. Dopo l’alluvione, si prosegue con l’emergenza abitativa. Lunedì pomeriggio si è tenuta la commissione congiunta – prima, seconda e quarta – sul problema casa e l’aggiornamento su quartiere Novello dove i lavori riprenderanno l’anno nuovo. È intervenuta l’assessora Cristina Mazzoni. Cesena Siamo Noi parte dal metodo. "L’aggiornamento sul Novello era stato richiesto dalle minoranze oltre due mesi fa, e il regolamento prevede che queste commissioni debbano essere convocate entro dieci giorni una volta raggiunto il numero minimo di firmatari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sos casa, i partiti litigano: "La giunta non sa agire": "La colpa è del governo"

