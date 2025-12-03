Sorteggio Mondiali rugby 2027 | definito il girone dell’Italia cambia la formula

La Nazionale italiana di rugby conosce il proprio destino nei Mondiali 2027. Si è tenuto a Sydney (Australia), il sorteggio della competizione iridata della palla ovale che si disputerà nella terra dei canguri. Prevista una formula a 24 squadre (6 gruppi), con una prima fase a gironi che sorriderà a 16 compagini in grado di qualificarsi agli ottavi di finale. Tradotto: le migliori due di ogni raggruppamento, più le quattro migliori terze continueranno nella loro corsa. L’Italia è inserita nel girone B con Sudafrica, Georgia e Romania. La vincitrice di questo girone, secondo gli accoppiamenti, affronterà una delle migliori terze, mentre la seconda classificata sfiderà la prima del Gruppo F, che comprende Inghilterra, Galles, Tonga e Zimbabwe, probabilmente quello più impegnativo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sorteggio Mondiali rugby 2027: definito il girone dell’Italia, cambia la formula

