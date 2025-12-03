Sorteggio Mondiali 2026 parata di star con Williams e Bocelli Un premio per la pace a Trump

(Adnkronos) – Robbie Williams, Andrea Bocelli e i Village People: è questa la lineup di artisti internazionali che accompagnerà il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, in programma venerdì 5 dicembre alle 18 ora italiana al Kennedy Center di Washington DC. L’evento, condotto da Heidi Klum, dal comico Kevin Hart e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Sorteggio Mondiali 2026: la data e a che ora si conosceranno i gironi #SkySport #WC2026 Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, sarà presente al John F. Kennedy Center per il sorteggio dei Mondiali 2026 A tre giorni dal sorteggio, che sarà il 5 dicembre, la Casa Bianca conferma la presenza del Presidente Cosa ne pensa Vai su Facebook

Sorteggio Mondiali 2026, parata di star con Williams e Bocelli. Un premio (per la pace) a Trump - Robbie Williams, Andrea Bocelli e i Village People: è questa la lineup di artisti internazionali che accompagnerà il sorteggio della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026, in program ... Si legge su msn.com

Come funziona il sorteggio dei gironi dei Mondiali di calcio del 2026 - Venerdì 5 dicembre 2025 alle 18 (ora italiana) le Nazionali qualificate (e quelle che otterranno la qualificazione passando dai playoff) scopriranno quali saranno le loro prime avversarie nella Coppa ... ilfoglio.it scrive

Mondiali, sorteggio: orario, tv, fasce, date e tutto ciò che c’è da sapere - Tutto pronto a Washington per il sorteggio dei gironi dei Mondiali del 2026: Italia in quarta fascia in caso di qualificazione. Da sport.virgilio.it

Sorteggio Mondiali 2026: la data e a che ora si conosceranno i gironi - Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Secondo sport.sky.it

Sorteggio Mondiali 2026, venerdì 5 dicembre live su Sky - Venerdì 5 dicembre a Washington si svolgerà il sorteggio dei gironi dei prossimi Mondiali, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. Lo riporta sport.sky.it

Mondiali 2026, ecco come funzionerà il sorteggio del 5 dicembre a Washington: svelate urne, vincoli e criteri - WASHINGTON DC – Mancano meno di 200 giorni al via della prima Coppa del Mondo FIFA a 48 squadre, e il primo snodo cruciale sarà il sorteggio finale, in programma venerdì 5 dicembre al John F. Secondo italynews.it