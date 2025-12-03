Sorpreso a scaricare rifiuti di vario tipo in un terreno

Casertanews.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' stato sorpreso a scaricare rifiuti di vario tipo in un terreno a Frignano. I carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Forestale di Marcianise, hanno arrestato un 64enne di Casaluce.L'uomo, nel pomeriggio di oggi (3 dicembre), è stato intercettato mentre trasportava e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sorpreso mentre scarica rifiuti speciali nel cassonetto: scatta la denuncia - È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale sabato pomeriggio, 5 luglio, durante un ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Sorpreso Scaricare Rifiuti Vario