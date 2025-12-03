Sorpassi vietati sulla SS38 | doppia manovra folle a Sondalo

Ennesima dimostrazione di comportamenti scorretti sulle strade valtellinesi. Nel pomeriggio di martedì 2 dicembre, attorno alle ore 16, una Peugeot 208 si è resa protagonista di diversi sorpassi vietati lungo la SS38, in tratti dove la linea continua impone il divieto assoluto. Le manovre sono. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondisci con queste news

#Navigard, nuovo strumento di monitoraggio, sarà attivo dal 2026. Radar, telecamere e sensori controllano in tempo reale velocità, ostacoli e sorpassi azzardati: ecco tutte le nuove multe - facebook.com Vai su Facebook

Sorpassi a raffica nella galleria del San Gottardo: motociclista supera 45 auto e due camion, poi viene fermato e denunciato - Ha scambiato, si fa per dire, una delle gallerie autostradali più importanti e delicate d’Europa per una pista da corsa personale, inanellando una serie impressionante di manovre vietate e ... Da ilfattoquotidiano.it