Sora presentazione del libro Carol Acutis un ragazzo esemplare
Sabato 6 dicembre, il Circolo dei Poeti Erra(N)ti propone un incontro di grande valore culturale e umano, nella chiesa di Santo Spirito di Sora con un dialogo tra Carlo Mazzarella e Antonio Alterio. Protagonista sarà lo scrittore Raffaele Mazzarella, che ha avuto l’onore di intervistare la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Protocollo per la sicurezza degli esercizi pubblici” – A Sora il terzo incontro SORA – A Sora il terzo incontro. Il 1° Dicembre si è svolto il terzo incontro pubblico dedicato alla presentazione del “Protocollo per la Sicurezza degli Esercizi Pubblici” #Confcommerc - facebook.com Vai su Facebook
"Libro antirazzista". La presentazione - Presentazione de "Il libro antirazzista" alla Biblioteca comunale nell'ambito della rassegna "Parole di Pace in un mondo di guerra". Si legge su lanazione.it
Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... Scrive radioradicale.it
Presentazione del libro "Avrò cura di te" - 00 nella basilica di San Severo fuori le mura, al quartiere Sanità di Napoli, la presentazione del libro: “Avrò cura di te”, curato da Massimo Orlandi e Attilio Varricchio. Si legge su rainews.it