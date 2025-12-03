Sora presentazione del libro Carol Acutis un ragazzo esemplare

Frosinonetoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 6 dicembre, il Circolo dei Poeti Erra(N)ti propone un incontro di grande valore culturale e umano, nella chiesa di Santo Spirito di Sora con un dialogo tra Carlo Mazzarella e Antonio Alterio. Protagonista sarà lo scrittore Raffaele Mazzarella, che ha avuto l’onore di intervistare la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

"Libro antirazzista". La presentazione - Presentazione de "Il libro antirazzista" alla Biblioteca comunale nell'ambito della rassegna "Parole di Pace in un mondo di guerra". Si legge su lanazione.it

Presentazione del libro: "Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana" di Francesco Specchia - Bene iniziamo anche se sappiamo di tanti che come al solito come avviene spesso in questi eventi questa città sono in arrivo con le tante difficoltà che questa città comporta però noi dobbiamo ... Scrive radioradicale.it

Presentazione del libro "Avrò cura di te" - 00 nella basilica di San Severo fuori le mura, al quartiere Sanità di Napoli, la presentazione del libro: “Avrò cura di te”, curato da Massimo Orlandi e Attilio Varricchio. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sora Presentazione Libro Carol