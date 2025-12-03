Sono spuntati i biglietti Tatiana scomparsa nel nulla indizio shock | dove era diretta

Le ricerche della giovane Tatiana Tramacere, una ragazza di 27 anni originaria dell’Ucraina e adottata da bambina, si sono intensificate dopo la sua scomparsa avvenuta il 24 novembre a Nardò, in provincia di Lecce. Le forze dell’ordine stanno analizzando ogni possibile elemento per tracciare il percorso della studentessa di Psicologia, non escludendo alcuna ipotesi investigativa. Dalle sue abitudini alle sue relazioni sentimentali, passando per i suoi movimenti più recenti e le sue attività sui social media, ogni dettaglio viene esaminato con la massima attenzione. Inizialmente concentrata sull’ipotesi di un allontanamento volontario, data la consuetudine della giovane di allontanarsi in passato, l’indagine ha esteso il suo raggio d’azione a 360 gradi e in diverse aree d’Italia, in particolare dopo l’appello e le dichiarazioni preoccupate dei familiari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

