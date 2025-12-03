Sono le sue ossa Uomo sparito da anni arrivata la notizia choc

“Quei resti umani sotto terra sono i suoi”. Choc in Italia, la notizia è arrivata poco fa e riporta alla ribalta il caso di un uomo scomparso nell’estate 2019 in circostanze mai chiarite. I resti erano stati rinvenuti tempo fa nel giardino della sua abitazione, durante una fase di accertamenti che aveva già insospettito gli investigatori. Solo ora, però, grazie alle analisi specialistiche, è stato possibile stabilire con certezza l’identità, aprendo nuovi scenari sull’intera vicenda. Fin dall’inizio la sparizione dell’uomo aveva destato allarme, sia per il totale silenzio seguito all’ultimo avvistamento, sia per alcune incongruenze emerse nelle testimonianze. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

