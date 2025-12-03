Sono i social bellezza!

Li possiamo amare o detestare, ma è innegabile: i social sono una risorsa enorme per l'economica globale. Con oltre 5 miliardi di utenti nel mondo (www.statista.com), la loro diffusione ha rivoluzionato profondamente l'interazione tra aziende e pubblico. Ogni accesso al web lascia una traccia – cosa ci piace, su cosa ci soffermiamo e per quanto tempo, cosa leggiamo, commentiamo, e con chi ci confrontiamo. Scie comportamentali che una volta profilate consentono ai brand di proporci contenuti e pubblicità personalizzati. Non solo marketing. L'evoluzione dell'uso dei social ha cambiato anche le abitudini di accesso all'informazione e all'intrattenimento con forti ripercussioni sui media tradizionali, come TV e carta stampata.

