Sono di Vito Mezzalira i resti trovati nel pozzo di casa la svolta nel caso del postino | i 100mila euro in pensione il fotomontaggio e la fuga d’amore

Le ossa rinvenute in un pozzo sigillato a Sagrado, nel Goriziano, sono di Vito Mezzalira. A confermarlo le impronte dei denti e della mandibola, che secondo le prime analisi dei medici legali corrisponderebbero a quelle dell’ex postino scomparso nel nulla nel 2019 quando aveva 66 anni. L’identità delle ossa umane sarà poi confermata dall’autopsia, che verrà affidata il prossimo 16 dicembre al direttore della Medicina legale dell’Università di Trieste, Stefano D’Errico, e da Manuel Gianvalerio Belgrano, direttore della Struttura di Radiologia dell’Azienda sanitaria giuliano isontina di Trieste. Per la scomparsa e la morte del pensionato sono indagati la allora compagna, Mariuccia Orlando, suo figlio Andrea Psicanec e il fratellastro di lei, Moreno Redivo. 🔗 Leggi su Open.online