A Francesca Albanese forse andrebbe consegnato un bel Tapiro d'oro. La relatrice speciale delle Nazioni Unite è riuscita a portare a termine un'impresa titanica: farsi scaricare dalla sinistra e farsi sorpassare da Enzo Iacchetti nel condannare con toni durissimi i teppisti che hanno fatto irruzione nella redazione della Stampa. Lei aveva sì preso le distanze dall'assalto dei vandali nella sede del quotidiano in via Lugaro, ma subito dopo aveva puntato il dito contro la qualità del giornalismo italiano. Invece lo storico conduttore di Striscia La Notizia li ha definiti " pro-pirla ", senza usare mezzi termini e senza rifugiarsi nella critica feroce all'informazione del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono dei pro-pirla". Persino Iacchetti condanna i teppisti pro-Pal