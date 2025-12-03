Sono dei pro-pirla Persino Iacchetti condanna i teppisti pro-Pal
A Francesca Albanese forse andrebbe consegnato un bel Tapiro d'oro. La relatrice speciale delle Nazioni Unite è riuscita a portare a termine un'impresa titanica: farsi scaricare dalla sinistra e farsi sorpassare da Enzo Iacchetti nel condannare con toni durissimi i teppisti che hanno fatto irruzione nella redazione della Stampa. Lei aveva sì preso le distanze dall'assalto dei vandali nella sede del quotidiano in via Lugaro, ma subito dopo aveva puntato il dito contro la qualità del giornalismo italiano. Invece lo storico conduttore di Striscia La Notizia li ha definiti " pro-pirla ", senza usare mezzi termini e senza rifugiarsi nella critica feroce all'informazione del nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Approfondisci con queste news
“Si credono Pro-Pal, invece sono Pro-Pirla” Enzo Iacchetti a Cartabianca condanna l’attacco alla redazione de La Stampa e difende il diritto a manifestare senza violenza. Il comico torna in TV e riaccende il dibattito con parole che non passano inosservate. - facebook.com Vai su Facebook
"Sono dei pro-pirla". Persino Iacchetti condanna i teppisti pro-Pal - Il comico usa parole durissime contro i vandali che strumentalizzano la causa palestinese: "Si mettono in fondo alle manifestazioni con tanto di anfibi e poi vanno a spaccare le vetrine. Segnala ilgiornale.it