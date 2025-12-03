Sondaggi politici | chi guadagna voti e chi invece rallenta tra i partiti

Il nuovo sondaggio di Termometro Politico mostra un quadro in lento riequilibrio, con piccoli recuperi nel centrosinistra e assestamenti nel centrodestra. Pur restando stabile la leadership di Meloni, emergono dinamiche che potrebbero ridefinire gli equilibri dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

#Sondaggipolitici, lo stato di salute dei partiti: calano Fratelli d'Italia e Pd. Tutti i DATI ed i DETTAGLI - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici: frena FdI, in crescita M5s e Lega Vai su X

Sondaggi politici 2025/ Meloni 30% nonostante le Regionali: crollo M5s, Pd 21%. Lega, fiducia Salvini al 57% - Sondaggi politici in media e dati YouTrend sulla Lega: Centrodestra, Governo e opposizione, tutti gli scenari dopo i risultati delle Regionali ... Lo riporta ilsussidiario.net

Sondaggi politici, tutto il centrodestra scende e crescono Pd-M5s-Avs: chi vincerebbe oggi - Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia fanno registrare lievi cali di consenso nei sondaggi politici dell'ultimo mese ... fanpage.it scrive

Sondaggi politici, chi è in testa e chi crolla tra i partiti - È quanto emerge dall’ultima Supermedia Youtrend/Agi: ccco chi vince ... Scrive fanpage.it

Sondaggi politici 2025/ Meloni e Schlein giù, recupero Lega e FI: M5s 11% a -20% da FdI. Centristi ‘separati’ - Sondaggi politici Piepoli sull'andamento nazionale dei partiti: Pd e FdI in calo, Centrodestra resta davanti al campo largo, centro ... Come scrive ilsussidiario.net

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia in calo, su Lega e M5S - Stando al sondaggio realizzato da Swg per La7, Fratelli d’Italia arretra dello 0,3% rispetto alla sett ... blitzquotidiano.it scrive

Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: lieve crescita per i partiti di governo, per il Pd e per la sinistra. In calo M5s - Cosa dicono gli ultimi sondaggi politici: lieve crescita per i partiti di governo, per il Pd e per la sinistra. Riporta blitzquotidiano.it