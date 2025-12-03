Solofra celebrazione in onore di Santa Barbara nella Galleria Monte Pergola
In occasione della festività di Santa Barbara, patrona dei minatori, domani il cantiere della galleria del monte Pergola, lungo il raccordo Salerno–Avellino, ospiterà una celebrazione religiosa. All’iniziativa prenderanno parte i sindaci della valle dell’Irno, riuniti sul versante di Solofra per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
