Sola Bologna la città che si racconta danzando sui pattini
Ci sono canzoni che nascono per riempire una playlist e altre che pretendono di restituire il respiro di una città intera. In questo caso Bologna diventa una presenza viva, colta nel gesto di una ragazza sui pattini che danza negli ultimi bagliori del giorno, lasciando che musica e strade si confondano. Una dichiarazione d’amore chiamata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Argomenti simili trattati di recente
RÜFÜS DU SOL: unica data in Italia Il trio elettronico australiano ritorna in Italia in occasione del loro tour europeo più grande di sempre, con una sola data italiana il 28 aprile 2026 a Bologna. RÜFÜS DU SOL 28 aprile 2026 Unipol Arena (Bologna) - facebook.com Vai su Facebook
Una decisione incomprensibile quella di alcuni professori dell’Università di Bologna che hanno negato a un gruppo selezionato di 15 giovani Ufficiali dell’Esercito dell’Accademia di Modena la possibilità di frequentare un corso di laurea in Filosofia, nel timore Vai su X