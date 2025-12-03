Sola Bologna la città che si racconta danzando sui pattini

3 dic 2025

Ci sono canzoni che nascono per riempire una playlist e altre che pretendono di restituire il respiro di una città intera. In questo caso Bologna diventa una presenza viva, colta nel gesto di una ragazza sui pattini che danza negli ultimi bagliori del giorno, lasciando che musica e strade si confondano. Una dichiarazione d’amore chiamata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

