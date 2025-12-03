Sogno Kean per la Roma | come stanno le cose

Ad agosto il bomber ha rinnovato con la Fiorentina fino a giugno 2029. La clausola è rimasta, ma è salito il prezzo Ancora molto giovane e con un potenziale in parte rimasto inespresso. Ecco spiegato perché Moise Kean è sempre oggetto del desiderio di tanti, nonostante la fin qui disastrosa stagione della Fiorentina (ultima in campionato) e un rendimento non all’altezza di quello della passata annata. Per il futuro del classe 2000, nelle ultime ore ha ripreso quota la Roma. Kean il colpo ad effetto della Roma: ecco con quale formula (AnsaFoto) – Calciomercato.it Per ‘Asromalive.it’, il bomber della Nazionale “ avrebbe già dato l’ok al trasferimento in giallorosso”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sogno Kean per la Roma: come stanno le cose

