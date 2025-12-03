Sogin e Sogesid siglano un Accordo Quadro per accelerare bonifiche e interventi ambientali
AGI - Questa mattina Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di Sogin, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di Sogesid, hanno firmato un Accordo Quadro che rafforza la collaborazione tra le due Società, per affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le sfide delle bonifiche, del risanamento e del ripristino ambientale. La partnership unisce le competenze di Sogin, la Società pubblica specializzata nel decommissioning nucleare e nella gestione dei rifiuti radioattivi, e di Sogesid, la Società di ingegneria dello Stato, specializzata in bonifiche aree contaminate, gestione della risorsa idrica e infrastrutturazione ambientale nella Cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it
