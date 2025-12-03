Sogin e Sogesid siglano un Accordo Quadro per accelerare bonifiche e interventi ambientali

Agi.it | 3 dic 2025

AGI - Questa mattina Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato di  Sogin, ed Errico Stravato, Amministratore Delegato di  Sogesid, hanno firmato un  Accordo Quadro  che rafforza la collaborazione tra le due Società, per affrontare con maggiore rapidità ed efficacia le sfide delle  bonifiche, del  risanamento  e del  ripristino ambientale. La partnership unisce le competenze di Sogin, la Società pubblica specializzata nel  decommissioning nucleare  e nella gestione dei  rifiuti radioattivi, e di Sogesid, la Società di ingegneria dello Stato, specializzata in  bonifiche aree contaminate, gestione della  risorsa idrica  e  infrastrutturazione ambientale  nella Cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Agi.it

