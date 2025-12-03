Sofia Raffaeli vince il Picchio d' Oro 2025 Francesco Acquaroli | Espressione di valori morali e sportivi
ANCONA – Soffia Raffaeli è “Picchio d’Oro 2025”. Il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Regione Marche verrà dunque assegnato quest’anno alla campionessa del mondo e medaglia di bronzo olimpica di Chiaravalle, individualista della nazionale di ginnastica ritmica italiana, atleta delle. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Picchio d’oro a Sofia Raffaeli. "La stella della ginnastica mondiale un esempio di talento e di amore» - Parole al miele del Governatore Acquaroli per la campionessa fabrianese che verrà insignita il 10 dicembre sul palco del Teatro la Fenice di Senigallia, quando le Marche celebreranno il giorno dell’"o ... Lo riporta msn.com
