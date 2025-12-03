Soccorso Finres di Asma Gaceem salva l’appalto

Un intreccio di cantieri, finanza e salvataggi industriali lega la Puglia a Prato, con ricadute concrete anche sul territorio. Al centro della partita c’è Manelli Impresa Spa, colosso delle costruzioni con sede a Monopoli, impegnato in una fase delicata di riorganizzazione industriale. A muoversi per garantire la continuità produttiva è Finres Spa, società a partecipazione finanziaria guidata da Asma Gaceem, che sta lavorando al salvataggio del ramo d’azienda industriale di Manelli, comprensivo delle commesse in corso. L’obiettivo dichiarato è duplice: assicurare la prosecuzione dei cantieri e tutelare i livelli occupazionali dell’impresa pugliese che tra le opere più rilevanti ha proprio l’intervento sul raddoppio della Declassata all’altezza del Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

