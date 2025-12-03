Soccorso Finres di Asma Gaceem salva l’appalto
Un intreccio di cantieri, finanza e salvataggi industriali lega la Puglia a Prato, con ricadute concrete anche sul territorio. Al centro della partita c’è Manelli Impresa Spa, colosso delle costruzioni con sede a Monopoli, impegnato in una fase delicata di riorganizzazione industriale. A muoversi per garantire la continuità produttiva è Finres Spa, società a partecipazione finanziaria guidata da Asma Gaceem, che sta lavorando al salvataggio del ramo d’azienda industriale di Manelli, comprensivo delle commesse in corso. L’obiettivo dichiarato è duplice: assicurare la prosecuzione dei cantieri e tutelare i livelli occupazionali dell’impresa pugliese che tra le opere più rilevanti ha proprio l’intervento sul raddoppio della Declassata all’altezza del Soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
OMBRE SUL SOTTOPASSO Secondo numerosi articoli di stampa nazionale la Manelli Impresa SpA di Monopoli, azienda che dovrebbe realizzare il sottopasso del Soccorso, non se la starebbe passando benissimo. Tra scioperi e vertenze a Palermo, risoluzi - facebook.com Vai su Facebook
Asmaa Gacem, l'imprenditrice che ha salvato il Prato: "L'ho fatto per la città. Più donne nel calcio" - Per salvare il Prato dal fallimento serviva un atto d’amore: "Dopo 117 anni di storia il club non poteva sparire. Secondo gazzetta.it
Incontro Saudati-Berti. Il piano di Asmaa Gacem - Nella giornata di ieri, l’ex portiere di Serie A si trovava allo stadio Lungobisenzio assieme ad Asmaa Gacem, ... Scrive lanazione.it
Prato, il piano di Asmaa Gacem. “Nuovo stadio all’inglese. Serie C, il nostro primo salto. Innamorata di città e tifosi” - Prato, 11 novembre 2025 – Venerdì mattina, pre vigilia della sfida del Prato contro il San Donato Tavarnelle (poi vinta). Come scrive lanazione.it