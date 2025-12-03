Soccorrono una donna e scoprono la marijuana

La mamma sta male, chiama naturalmente i soccorsi e arrivano un’ambulanza con il personale medico e un’auto dei carabinieri. Ma ecco la sorpresa. In quella casa il figlio della donna aveva in una stanza una coltivazione di piante di marijuana. Il curioso fatto è accaduto nei giorni scorsi. I carabinieri della stazione di Roncofreddo hanno denunciato un 40enne, quale presunto responsabile dei reati di coltivazione e detenzione di stupefacente. I militari, alcune sere fa, sono intervenuti presso un’abitazione del vicino comune di Longiano per prestare assistenza, unitamente a personale dell’ambulanza del 118, a un’anziana che era stata colta da un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Soccorrono una donna e scoprono la marijuana

