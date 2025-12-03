Soap si è ritirata da Sanremo Giovani 2025 | Ho bisogno di me stessa questa industria è tossica

Soap rinuncia a Sanremo Giovani a un passo dalla semifinale. La 20enne spiega: "Momento personale complesso". Torna virale il suo attacco al sistema: "Siete ciò che c'è di più brutto nell'industria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

