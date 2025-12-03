Il destino del Snyderverse di DC si presenta come un argomento di grande interesse nel mondo dei media e dei fan della Casa di Topolino. Nonostante la fine ufficiale del DC Extended Universe (DCEU) con il film Aquaman e il regno perduto, la possibilità di una ripresa del franchise attraverso diverse modalità continua ad alimentare discussioni. In questo approfondimento, si analizzano le prospettive di ritorno del Snyderverse, le difficoltà legate alla produzione live-action e le alternative possibili, come la trasposizione in formato fumettistico. il snyderverse potrebbe ancora tornare?. la fine ufficiale del dceu con justice league. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Snyderverse di dc potrebbe tornare ma solo nei fumetti