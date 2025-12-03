Snowboardcross Michela Moioli guida il gruppo azzurro in raduno a Cervinia verso il debutto stagionale
Prosegue il conto alla rovescia in vista della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboardcross, che comincerà ufficialmente a Cervinia da venerdì 12 a domenica 14 dicembre con la prima tappa della stagione olimpica. La pista valdostana ospiterà una gara individuale (sia al maschile che al femminile) ed in chiusura di weekend la prova a coppie miste. La Nazionale italiana affronterà proprio sulle nevi di Cervinia l’ultima fase della preparazione in vista del debutto stagionale del circuito maggiore. Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha convocato otto azzurri per questo periodo di allenamenti: Michela Moioli, Sofia Groblechner, Lisa Francesia Boirai, Omar Visintin, Tommaso Leoni, Lorenzo Sommariva, Niccolò Colturi e Filippo Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it
