Sneijder ripercorre i momenti cruciali della sua carriera: l’olandese, protagonista assoluto del Triplete 2010 In un’intervista a Marca, Wesley Sneijder – ex centrocampista olandese classe 1984 e protagonista assoluto del Triplete 2010 con l’Inter – ha rivissuto alcuni snodi cruciali della sua carriera: dal passaggio dal Real Madrid ai nerazzurri, al Pallone d’Oro sfiorato, fino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Sneijder svela: «Era come un padre per me. Il modo in cui mi ha convinto a venire all’Inter è stato speciale»

Sneijder svela: «Era come un padre per me. Il modo in cui mi ha convinto a venire all'Inter è stato speciale» - Sneijder ripercorre i momenti cruciali della sua carriera: l'olandese, protagonista assoluto del Triplete 2010 In un'intervista a Marca, Wesley Sneijder – ex centrocampista olandese classe 1984 e prot ...

Sneijder: "Mourinho un padre. Benitez? All'Inter anche noi gli abbiamo reso le cose difficili" - Wesley Sneijder è tornato a parlare del suo passaggio all'Inter nell'estate del 2009. Secondo tuttomercatoweb.com