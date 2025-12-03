Sneijder svela | Era come un padre per me Il modo in cui mi ha convinto a venire all’Inter è stato speciale

Sneijder ripercorre i momenti cruciali della sua carriera: l’olandese, protagonista assoluto del Triplete 2010 In un’intervista a Marca, Wesley Sneijder – ex centrocampista olandese classe 1984 e protagonista assoluto del Triplete 2010 con l’Inter – ha rivissuto alcuni snodi cruciali della sua carriera: dal passaggio dal Real Madrid ai nerazzurri, al Pallone d’Oro sfiorato, fino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Sneijder ripercorre i momenti cruciali della sua carriera: l'olandese, protagonista assoluto del Triplete 2010 In un'intervista a Marca, Wesley Sneijder – ex centrocampista olandese classe 1984 e protagonista assoluto del Triplete 2010 con l'Inter – ha rivissuto alcuni snodi cruciali della sua carriera: dal passaggio dal Real Madrid ai nerazzurri, al Pallone d'Oro sfiorato, fino .

