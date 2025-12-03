Sneijder sul Pallone d’Oro sfuggito nel 2010 | Era un duopolio oggi sono…

Sneijder. L’ombra del Pallone d’Oro mancato nel 2010 continua ad allungarsi sulla brillante carriera di Wesley Sneijder. L’ex fantasista dell’ Inter, reduce da un’annata in cui aveva conquistato lo storico Triplete nerazzurro e raggiunto la finale dei Mondiali con l’ Olanda, vide il prestigioso premio individuale sfumare a favore di Lionel Messi. In una recente riflessione, Sneijder ha puntato il dito contro l’era che ha dominato il calcio mondiale per oltre un decennio, definendola il “ duopolio Cristiano Ronaldo-Messi “. La stagione 20092010 resta una delle più complete e vincenti che un calciatore potesse disputare: un’annata memorabile che, in qualsiasi altra epoca, avrebbe garantito al suo protagonista la massima onorificenza. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it