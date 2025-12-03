Inter News 24 L’ex fuoriclasse interista Sneijder ha parlato del Pallone d’Oro e di quanto fosse difficile vincerlo ai suoi tempi, a differenza di oggi. Il centrocampista olandese Wesley Sneijder, ex stella dell’ Inter e della Nazionale olandese, è l’esempio più lampante di come il duopolio calcistico tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo abbia reso quasi impossibile la vittoria del Pallone d’Oro per altri fuoriclasse. LE ULTIME SULL’INTER Il 2010 fu per Sneijder una stagione calcistica che rasentò la perfezione. Con i nerazzurri, il fantasista olandese fu l’architetto del leggendario Triplete, vincendo Campionato, Coppa Italia e Champions League. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sneijder sul Pallone d’Oro: «Ai miei tempi era difficile vincerlo. Oggi invece…»