Inter News 24 Sneijder ha rivissuto alcuni passaggi chiave della sua carriera: le parole dell’olandese decisivo per il Triplete del 2010. In un’intervista concessa a Marca, Wesley Sneijder, ex centrocampista olandese classe 1984 e uno degli eroi assoluti del Triplete 2010 dell’ Inter, ha ripercorso alcuni momenti decisivi della sua carriera, soffermandosi sul passaggio dal Real Madrid ai nerazzurri, sul Pallone d’Oro mancato e sul rapporto con gli allenatori che più hanno segnato la sua esperienza. Sneijder ha spiegato come l’addio al Real Madrid, pur vissuto con rammarico, sia stato l’inizio inatteso di un percorso straordinario che, nel giro di dodici mesi, lo avrebbe portato sul tetto d’Europa con l’Inter di José Mourinho. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sneijder ripensa al periodo all’Inter: «Tutto accade per una ragione: Mourinho un padre, Benitez…»