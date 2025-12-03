Smile Xmas regala arte | mostra di beneficenza
In arrivo dal 13 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 la mostra natalizia di beneficenza Smile Xmas – Regala ARTE! Regala sorrisi.Arriva da Art Sharing Roma una selezione di trentacinque piccole tele, selezionate tra quelle che hanno partecipato alle precedenti edizioni del contest Nartist Art. 🔗 Leggi su Romatoday.it
