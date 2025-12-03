Smile Xmas regala arte | mostra di beneficenza

Romatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In arrivo dal 13 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026 la mostra natalizia di beneficenza Smile XmasRegala ARTE! Regala sorrisi.Arriva da Art Sharing Roma una selezione di trentacinque piccole tele, selezionate tra quelle che hanno partecipato alle precedenti edizioni del contest Nartist Art. 🔗 Leggi su Romatoday.it

