Smile Market | alla Stazione Leopolda un weekend di shopping alla ricerca dei regali di Natale

Migliaia di articoli di abbigliamento e accessori, numerosi volontari a prestare il loro tempo e la prestigiosa location della Stazione Leopolda per un lungo fine settimana - da venerdi 5 a lunedi 8 dicembre - perfetto per dedicarsi alla ricerca di regali in vista del prossimo Natale con un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

smile market stazione leopoldaShopping solidale per l'Eritrea a Firenze - Nuova edizione a Firenze, questa volta alla Stazione Leopolda dal 5 all'8 dicembre, del charity market a sostegno di progetti benefici in Eritrea con Smile project Odv. Riporta ansa.it

smile market stazione leopoldaAlla Leopolda un mercato natalizio davvero speciale. L’idea nata dalla vita da film di Elsa Micheal - Firenze: la fondatrice dell’associazione Smile Project, già top model, ripropone l’iniziativa che permette di scegliere tra migliaia di capi e accessori di grandi marchi ... Lo riporta msn.com

Stazione Leopolda, una srl cross-cultural - Stazione Leopolda srl è la nuova società di Pitti immagine creata nell'ottobre 2001 per organizzare e promuovere le attività della Stazione Leopolda di Firenze, lo spazio che dal '93 ospita importanti ... Come scrive milanofinanza.it

