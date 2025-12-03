Smantellata Piazza di Spaccio a San Cristoforo | arrestato 30enne

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli mirati della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha effettuato un’importante operazione contro lo spaccio di droga, riuscendo a smantellare una piazza nel quartiere San Cristoforo. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania avevano notato un insolito via-vai di persone intorno a un immobile vicino a via Colomba e hanno deciso di intervenire per verificare la situazione. Scoperta di un sistema di sorveglianza sofisticato. Avvicinandosi all’edificio, gli agenti hanno osservato un complesso sistema di videocamere posizionate intorno al perimetro, nonostante lo stabile apparisse in condizioni fatiscenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Smantellata Piazza di Spaccio a San Cristoforo: arrestato 30enne

Altri contenuti sullo stesso argomento

Smantellata dai Carabinieri a Nettuno, lungo il litorale romano, una piazza di spaccio. Tre i soggetti arrestati al termine dell’operazione, che ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di crack, cocaina e hashish insieme a denaro contante. L’indagine ha c Vai su X

Smantellata dai Carabinieri a Nettuno, lungo il litorale romano, una piazza di spaccio. Tre i soggetti arrestati al termine dell’operazione, che ha permesso di sequestrare ingenti quantitativi di crack, cocaina e hashish insieme a denaro contante. L’indagine ha c - facebook.com Vai su Facebook

Smantellata piazza di spaccio a San Basilio, 5 arresti - Direzione Distrettuale Antimafia, i militari della compagnia di Roma Montesacro ... Lo riporta ansa.it

San Basilio, smantellata l’ultima piazza di spaccio a cielo aperto: cinque arresti - Cinque persone sono state arrestate dai Carabinieri a San Basilio con l’accusa di associazione a delinquere e spaccio di droga. fanpage.it scrive

Smantellata piazza di spaccio a San Basilio - Sono sei le misure cautelari eseguite dai Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia: cinque in carcere e una con obbligo di firma, tutte ... Si legge su rainews.it

Smantellata piazza di spaccio. Trenta euro per una dose di eroina - Il gruppo di spacciatori aveva contatti con narcotrafficanti della malavita campana Trovare l’eroina gialla a Roma non era mai stato ... Si legge su ilgiornale.it

Smantellata rete di spaccio a Molfetta, 17 indagati. Uno dei pusher «oberato» di lavoro: «Questa giornata è infinita» - Fari accesi su una sorta di supermarket della droga, lì dove si acquistava droga anche a domicilio o in un luogo concordato. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Roma San Basilio, operazione antidroga contro piazza spaccio - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Segnala video.sky.it