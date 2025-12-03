SMA | un viaggio verso la libertà attraverso la conoscenza

La SMA è più di una malattia: è un percorso di crescita e consapevolezza. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - SMA: un viaggio verso la libertà attraverso la conoscenza

News recenti che potrebbero piacerti

Nel nostro viaggio verso il 5 dicembre continuiamo a raccontare, attraverso questi scatti, la forza di un volontariato che educa, sostiene e trasforma. È un volontariato che educa alla cittadinanza e alla responsabilità, che attraverso l’incontro e la condivisione a - facebook.com Vai su Facebook

In viaggio verso #Firenze. L'imponenza della ciminiera Enel di Lodi - Tavazzano. Credo la più alta d'Italia. Vai su X

Su Rai Movie “In viaggio verso un sogno”: fuga commovente di un ragazzo con la sindrome di Down - Il cinema indie americano ha spesso raccontato storie di viaggio e di formazione, attraversando paesaggi selvaggi e interiori alla ricerca di una libertà agognata. Si legge su iodonna.it