Slitta la fine dei lavori alla ex Cava D’Agostino | cantiere aperto fino a gennaio 2026

Niente taglio del nastro a novembre per la riqualificazione dell'area ex Cava D'Agostino. Il Settore Opere e Lavori Pubblici del Comune di Salerno ha infatti ufficializzato, con apposito provvedimento, un nuovo slittamento del termine per la conclusione dell'intervento. La scadenza dei lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Slitta la fine dei lavori alla ex Cava D’Agostino: cantiere aperto fino a gennaio 2026

Altri contenuti sullo stesso argomento

LA NUOVA ALFA ROMEO GIULIA: UN RITARDO CHE FA RIFLETTERE La Nuova Alfa Romeo Giulia, attesa per la primavera del 2026, slitta fino a fine 2027, con possibilità di un debutto nel 2028. Questo ritardo solleva interrogativi sul futuro del marchio, già p Vai su Facebook

Il Tar dà ragione al Comune per la bonifica dell’ex avicola di Bardello. Slitta a metà dicembre la fine del cantiere - I lavori cominciati a settembre hanno subito dei rallentamenti ma ci sono delle buone notizie dal TAR sulla causa intentata contro il curatore ... Lo riporta varesenews.it

Palestra del Capriotti, fine lavori ad agosto - I lavori alla palestra dell’Istituto ‘Capriotti’ continuano e la chiusura del cantiere slitta alla fine di agosto. Da ilrestodelcarlino.it

Ex Ciof, lo spostamento slitta a fine anno - Ieri il presidente della Provincia, Daniele Carnevali, ha avuto un incontro interlocutorio con il primo cittadino. Riporta ilrestodelcarlino.it

Nuovo centro sportivo slitta la fine dei lavori, ritardi legati alla rimodulazione della pista di atletica e alla videosorveglianza - Un possibile slittamento dei tempi di consegna, da fine giugno a fine estate, per il centro sportivo outdoor "Nuova Latina", finanziato da Pnrr e che sta sorgendo in via Caldara, tra via Cilea e viale ... Segnala ilmessaggero.it

Ex stazione di Porta Susa, slittano i lavori - A comunicarlo, la società Vastint Italy, azienda proprietaria dell'area e che intende trasformare l'edificio ... Si legge su rainews.it

Il ponte di via Ludovico il Moro pronto solo a fine febbraio 2025 - Pavia, 2 dicembre 2025 – Slitta ancora la riapertura del ponte di via Ludovico il Moro chiuso dall’estate 2024. Lo riporta msn.com