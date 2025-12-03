Skyblivion il mod rinviato al 2026 dopo 13 anni di sviluppo

Il progetto di modifica della celebre serie Skyblivion sta attirando grande attenzione nel mondo dei videogiocatori. Questa vasta iniziativa mira a ricostruire Oblivion all’interno dell’ambiente di Skyrim, offrendo una rivisitazione migliorata con grafiche aggiornate e numerose ottimizzazioni. Dopo oltre dieci anni di sviluppo, l’ultima comunicazione ufficiale indica un nuovo ritardo, spostando la data di rilascio al 2026. La complessità del lavoro in corso e le sfide residuali stanno richiedendo più tempo del previsto, nonostante i progressi già raggiunti. lo stato attuale di skyblivion e i motivi del ritardo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Skyblivion il mod rinviato al 2026 dopo 13 anni di sviluppo

Scopri altri approfondimenti

Rinviato al 2026 il blocco delle auto diesel Euro 5: chi potrà ancora circolare e fino a quando - Le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera hanno dato il via libera all’emendamento della Lega, a prima firma del deputato Riccardo Molinari, che chiede il rinvio di un anno dello stop ... Scrive fanpage.it

Diesel Euro 5, rinviato il blocco: scatterà nel 2026, ma solo in città - Approvato l'emendamento che ridimensiona lo stop alle auto diesel Euro 5. Riporta gazzetta.it

Stop ai diesel Euro 5 rinviato al 2026: un altro anno di respiro per il Nord - Il governo concede un altro anno di tempo agli automobilisti del Nord Italia prima di applicare lo stop alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5. Segnala ilgiornale.it

Auto diesel Euro 5, blocco rinviato al 2026/ Cosa cambia con emendamento Lega: attivo solo nelle grandi città - Ad esempio, sarà attivo solo nelle grandi città Il blocco alle auto diesel Euro 5 slitta all’anno ... Lo riporta ilsussidiario.net

Diesel Euro 5, il blocco rinviato al 2026 (e solo nelle grandi città): «Una scelta di buonsenso». Cosa cambia - Via libera all’emendamento al decreto Infrastrutture che modifica la normativa sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, introducendo una maggiore flessibilità per cittadini e ... Si legge su corriereadriatico.it

Blocco diesel Euro 5 rinviato al 2026: più flessibilità per le Regioni e divieto solo nelle grandi città - Il divieto alla circolazione per le auto diesel Euro 5 che dal prossimo autunno avrebbe interessato Lombardia, Piemonte, Emilia- Scrive motorionline.com