Sistema informatico in tilt caos al mercato ittico
Una notte di caos al mercato ittico di San Benedetto del Tronto. E’ quella vissuta in occasione della prima asta settimanale. Il sistema informatico che gestisce vendite e acquisti, infatti, non è partito e l’intera procedura si è bloccata, costringendo gli operatori a procedere a voce e prolungando notevolmente le operazioni. Numerosi commercianti hanno segnalato il grave disagio, raccontando di una confusione crescente e di tempi dilatati al punto che qualcuno avrebbe deciso di abbandonare la seduta. L’ex consigliere comunale e storico commerciante del mercato ittico Lorenzo Marinangeli ha commentato la situazione senza voler attribuire responsabilità al Comune, spiegando però che "queste cose non succedevano mai trenta o quaranta anni fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
