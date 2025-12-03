PERUGIA - La Sisas Pallacanestro Perugia guarda al finale di anno con grande fiducia. Le ragazze di coach Francesco Posti (foto) hanno subito ripreso la marcia dopo il ko di Firenze nello scontro al vertice di dieci giorni fa. Contro Lerici, sabato scorso al PalaPellini, è arrivata una vittoria netta, sia sul piano del risultato (97-59), che della prestazione, con le biancorosse sempre in controllo. Un successo che ha consentito a Falkowska e compagne di blindare il secondo posto, nel campionato di serie B, in vista della trasferta di domenica prossima a Civitanova. Una gara che coach Posti teme in maniera particolare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sisas fiduciosa: "Ma ora testa a Civitanova"