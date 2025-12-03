sir perugia stasera in casa del grottazzolina

PERUGIA - Due gare al termine del girone di andata di Superlega maschile, entrambe in trasferta, la prima è stasera per la Sir Susa Scai Perugia che vuole continuare la marcia sul campo del fanalino di coda Grottazzolina. Il pronostico è favorevole, oltre alla classifica, ci sono anche i precedenti che vedono i bianconeri sempre vincenti. Dopo otto sconfitte gli uomini Massimiliano Ortenzi meditano lo scherzetto in un duello nel quale non avranno da perdere nulla. I marchigiani possono fare leva sulla grande esperienza del centrale serbo Dragan Stankovic e sullo schiacciatore Michele Fedrizzi. Gli umbri del tecnico Angelo Lorenzetti cercano di avere nuovi riscontri del lavorofatto fin qui. 🔗 Leggi su Lanazione.it

